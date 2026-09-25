Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonuyla birlikte hikâyesinde olduğu kadar kadrosunda da değişikliğe gitti. Dizinin 4. sezonunda izleyici karşısına çıkacak yeni isimlerden biri de İpek Arkan oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakterini canlandıran genç oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna dahil edildi.

AYŞE HAFSA SULTAN'I CANLANDIRACAK

İpek Arkan'ın dizide hangi karakteri oynayacağı da belli oldu. Genç oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda **Ayşe Hafsa Sultan** karakterine hayat verecek.

Arkan, dizide Şehzade Bayezid karakterini canlandıran Caner Topçu'nun eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR'DEN TARİHİ DİZİYE

İpek Arkan, son olarak Uzak Şehir'de Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncu, yeni projesiyle birlikte bu kez dönem dizisinde rol alacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda yaşanan zaman atlamasının ardından kadroda da önemli değişiklikler yaşanırken, Arkan'ın katılımı yeni sezonun dikkat çeken değişikliklerinden biri oldu.