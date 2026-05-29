Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Başarılı oyuncunun, dizide Pakize karakterini canlandıran rol arkadaşı Yaren Güldiken ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SETTE BAŞLAYAN YAKINLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken’in fotoğrafı ortaya çıktı. Dizinin sezon arasına girmesiyle birlikte soluğu tatilde alan çiftin samimi kareleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları magazin sayfalarında geniş yer bulurken, hayranları da paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi. Çift cephesinden aşk iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UZAK ŞEHİR’E VEDA EDİYOR

Öte yandan Alper Çankaya’nın Uzak Şehir macerasının sona erdiği öğrenildi. Dizide önemli bir role sahip olan oyuncunun sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacağı belirtildi.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Alper Çankaya’nın yeni adresinin ise Netflix olduğu konuşuluyor. Başarılı oyuncunun, dijital platform için hazırlanan Eve Giden Yol dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.