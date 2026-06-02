Reyting rekortmeni Uzak Şehir, sezon finaliyle adeta nefes kesti. Cihan ile Alya’nın düğün günü başlayan olaylar zinciri kısa sürede kontrolden çıkarken, diziden üç önemli karakterin vedası ve final sahnesindeki gelişmeler izleyicileri şaşkına çevirdi.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE KAOS

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde tansiyonu zirveye taşıdı. Mutlulukla başlayan Cihan ve Alya’nın düğün töreni, kısa sürede silahlı çatışmanın yaşandığı bir kaosa dönüştü.

Yaşanan olaylarda Boran’ın Cihan’a silah çekmesiyle başlayan gerilimde Şahin araya girerek kurşunların hedefi oldu. Ardından olaylar daha da kontrolden çıkarken Boran’a müdahale eden anne Sadakat, oğlunu vurarak hikâyesine son verdi. Böylece Boran ve Şahin karakterleri diziden ayrılan isimler arasında yer aldı.





DEMİR KARAKTERİNİN ÖLÜMÜ GÜNDEM OLDU

Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme ise Demir karakterinin ölümü oldu. Zerrin ile birlikte nehir kıyısına giden Demir, yaşanan olaylar sonrası aracın uçuruma yuvarlanmasıyla hayatını kaybetti. Bu sahneyle birlikte Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya da diziden ayrılmış oldu.

ALYA KANADA'YA GİDİYOR

Sezon finalinin en dikkat çeken anlarından biri ise Alya’nın aldığı karar oldu. Oğlunu yanına alan Alya, Kanada’ya gitmek üzere uçağa bindi ve ülkeyi terk etti. Bu sahne, yeni sezona dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Öte yandan dizinin finalinde Zerrin ve Demir arasında yaşanan öpüşme sahnesi ve ardından gelen ölüm planı, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. İzleyiciler sahnelere yoğun tepki gösterirken, “Ellerin kırılsın senarist” ve “Eylüle kadar nasıl bekleyeceğiz” gibi yorumlar gündem oldu.

Diziden ayrılan oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başlarken, özellikle Alper Çankaya’nın yeni bir dijital platform projesiyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.