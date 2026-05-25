Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu? sorgulatması hız kazandı. İzleyiciler 'Uzak Şehir bitti mi, final mi yaptı?' sorularına yanıt ararken sürpriz bir karar verildi. İlgiyle takip edilen Uzak Şehir dizisi 25 Mayıs Pazartesi akşamı yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Yeni bölümünün ekrana gelmemesinin ardından yayın akışındaki değişikliğin nedeni de belli oldu.



Bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olan dizinin Kurban Bayramı sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayacak. Öte yandan reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 63. bölümüyle 2. sezonu noktalayacak. Değişiklik olmazsa Uzak Şehir 1 Haziran akşamı sezona ara verecek.

