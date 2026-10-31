Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski sevgilisi V.D. (24) tarafından tabancayla başından vurulan Kumsal Kayan (21), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. V.D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi. Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi. BAŞINDAN VURUP KAÇTI İddiaya göre, Kayan ile V.D. arasında telefon görüşmesi sırasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. V.D., tartışmanın ardından annesiyle yaşayan Kayan'ın yanına gitti. Burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kayan'ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayan, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. KATİL TUTUKLANDI Olayın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na kaçan V.D., intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. V.D.'nin uyuşturucu kullanmak ve silahlı yaralama suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.