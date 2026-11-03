Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Akif T., daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'yi silahla yaraladı. Şükriye G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, oğlunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, dün gece Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Akif T., Şükriye G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından kadının evinin yakınlarına gelerek pusu kurdu. Anne ve oğluna evlerine girmeye çalıştıkları sırada ateş açan Akif T., saldırının ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şükriye G., buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fatih G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇTIĞI KÖYDE BULUNDU

Polis ekipleri, Akif T.'nin Pınarbaşı köyüne gittiğini tespit etti. Jandarmanın da desteğiyle saklandığı yerde sıkıştırılan Akif T., intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akif T., daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.