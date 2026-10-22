Malatya'da Perihan Akbulut (61), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Hasan Akbulut (63) tarafından sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı. Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, yaşamını yitirdi.

'KAÇARKEN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ'

Eşi Perihan Akbulut'u bıçakla öldürüp olay yerinden kaçan Hasan Akbulut, polis ekipleri tarafından fark edildiğini anlayınca olayda kullandığı bıçakla kendisini boğazından yaraladı. Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'nde yaralı olarak yakalanan Akbulut, bölgeye çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Akbulut, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobilde yapılan aramada suç aleti bıçağa incelenmek üzere el koydu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.