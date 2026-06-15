Beyoğlu'nda Yaşar B. (50), evinin önünde bulunduğu sırada kızı Görkem B.'nin (25) eski erkek arkadaşı Aytunç G. (34) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aytunç G., yanında bulunan silahla ateş açarak Yaşar B.’yi dizinin altından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yaşar B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARINI ÖĞRENMİŞ
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, şüpheli Aytunç G. ile Görkem B.'nin yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadığı ve komşu oldukları, bir süre önce ise ayrıldıkları belirlendi. Ayrılığa rağmen Aytunç G.'nin genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği, Görkem B.'nin emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini öğrenen şüphelinin, olay günü baba Yaşar B. ile karşılaşınca saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
12 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aytunç G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında; 'Tehdit', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Parada sahtecilik' ve 'Açıktan hırsızlık' gibi suçlardan 12 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen Aytunç G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan baba Yaşar B.'nin ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.