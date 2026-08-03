Irak'ın Necef kentinde bulunan Vadi el-Salam Nekropolü, kapladığı geniş alan nedeniyle uzaktan bakıldığında ayrı bir şehri andırıyor. Yaklaşık 1.400 yıldır kullanılan nekropol, Şii inancında en kutsal defin alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

ŞİİLER İÇİN KUTSAL KABUL EDİLİYOR

Vadi el-Salam'ın hemen yakınında, ilk Şii imamı Ali bin Ebu Talib'in türbesi bulunuyor. Şii geleneğine göre, burada defnedilen kişilerin ahiret yolculuğunda manevi yakınlık elde edeceğine inanılıyor. Bu nedenle farklı ülkelerden cenazeler de nekropole getiriliyor.

TARİHİ 1.400 YILDAN FAZLAYA UZANIYOR

Tarihi kaynaklara göre nekropolün geçmişi 1.400 yılı aşkın bir döneme uzanıyor. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda Part ve Sasani dönemlerine ait bulgular da tespit edildi. Alan, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

DİNİ RİTÜELLERLE DEFİN YAPILIYOR

Nekropolde defin işlemleri geleneksel dini kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Cenazeler hazırlık işlemlerinin ardından Ali bin Ebu Talib'in türbesinde dualarla uğurlanıyor ve Kur'an tilaveti eşliğinde defin işlemi tamamlanıyor.

BOŞ ALAN SIKINTISI YAŞANIYOR

Vadi el-Salam, son yıllarda artan defin sayısı nedeniyle kapasite sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. 2004 Irak Savaşı ve daha sonraki çatışmalar sırasında günlük defin sayısının yüzlerle ifade edildiği belirtilirken, artan yoğunluk nedeniyle boş alan sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor. Yetkililer, son dönemde mezarlık alanlarında yaşanan hırsızlık ve yasa dışı ticaret girişimlerine karşı güvenlik önlemlerini artırdı.