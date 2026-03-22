Konum bağımsız çalışan profesyoneller için hazırlanan dijital göçebe vizeleri, gelirini ülke dışından sağlayan serbest çalışan ve girişimcilere uzun süreli konaklama imkânı tanıyor. Bu vizeler sadece barınma hakkı değil, aynı zamanda Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yasal çalışma zemini oluşturuyor.

AVRUPA’NIN POPÜLER ROTALARI NETLEŞTİ

Portekiz’in D8 Dijital Göçebe Vizesi, düzenli gelir şartıyla Avrupa’da en çok tercih edilen program olma özelliğini koruyor. İspanya ise 2023’te yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle Barselona ve Madrid gibi metropolleri uluslararası profesyonellerin merkezine dönüştürdü. Yunanistan başlangıçta bir yıllık oturma izni sağlarken, İtalya yüksek vasıflı çalışanları ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla vize süreçlerini kolaylaştırdı.

Dijital devlet altyapısının öncüsü Estonya, teknoloji profesyonelleri için Tallinn merkezli girişim ekosistemini açık tutmaya devam ediyor. Hırvatistan ise düşük yaşam maliyetleri ve Split gibi kıyı şehirlerindeki ortak çalışma alanlarıyla bir yıla kadar oturma izni sunarak rekabette öne çıkıyor.

AMERİKA VE ASYA’DA YENİ KRİTERLER

Kosta Rika, belirli bir gelir seviyesi ve sağlık sigortası şartıyla özellikle Amerikalı uzaktan çalışanlar için ana durak haline geldi. Panama, Latin Amerika’ya erişim kolaylığı ve güçlü altyapısıyla kısa süreli vize seçeneklerini genişletti. Asya tarafında ise Tayland, yüksek vasıflı profesyoneller için uzun süreli oturma izinlerini devreye alırken Bangkok ve Chiang Mai’deki toplulukları destekliyor.

Japonya, yüksek gelir grubundaki dijital göçebeleri çekmek amacıyla Tokyo ve Osaka merkezli yeni vize yolları oluşturduğunu duyurdu. Ülkelerin sunduğu bu teşvikler, küresel iş gücü hareketliliğini 2026 yılı boyunca artırmaya devam edecek gibi görünüyor.