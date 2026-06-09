Peru’nun Cajamarca bölgesinde yer alan ve "Gelin Şelalesi" olarak bilinen Catarata de la Novia, dijital platformlarda paylaşılan güncel kayıtların ardından yeniden küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan doğa harikası, kayalıklardan süzülen suyun oluşturduğu mülki morfoloji nedeniyle benzersiz bir görünüm sunuyor.

YAĞIŞLI SEZONDA SİLÜET DAHA NET HALE GELİYOR

Şelaleden akan beyaz suların dik kayalar üzerindeki doğal dağılımı, uzaktan bakıldığında gelinlik ve duvak giymiş bir kadın figürünü birebir ortaya çıkarıyor. Bölgedeki hidrografik yapıya bağlı olarak, özellikle yağışlı sezonlarda su debisinin artmasıyla birlikte bu gelin silüeti çok daha belirgin ve keskin bir görünüme kavuşuyor.

Eşsiz coğrafi yapısıyla Peru'nun en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösterilen koridor, her yıl binlerce yabancı doğa tutkununu ağırlıyor. Bölge, ülkenin turizm ekonomisi ve uluslararası tanıtımı açısından en stratejik mülki noktalardan biri olma özelliğini koruyor.