Avrupa savunma sanayisinin iki devi Fransa ve Almanya'nın ortaklığıyla kurulan KNDS firması, Paris'teki Eurosatory 2026 fuarında yeni nesil zırhlı tankı "CAPINT"i dünyaya tanıttı. Efsanevi Leopard 2A8 tankının şasisi üzerine inşa edilen bu yeni model, sunduğu yüksek teknolojiyle dikkat çekiyor.

Mevcut ana muharebe tanklarının yerini alması planlanan yeni sistemlerin gecikmesi üzerine 2030’lu yıllar için ara bir çözüm olarak geliştirilen CAPINT, en büyük yeniliği uzaktan kumandalı (insansız) taret sistemiyle sunuyor.

Bu teknoloji sayesinde askeri mürettebat tankın kulesinde değil, gövdenin en korunaklı iç kısmında oturarak silahları uzaktan kontrol ediyor. Bu durum hem askerlerin güvenliğini maksimuma çıkarıyor hem de tankı daha hafif ve kompakt hale getiriyor.

NATO MÜHİMMATLARIYLA UYUMLU

1.500 beygir gücündeki güçlü dizel motoruyla yüksek hareket kabiliyetine sahip olan tank, standart NATO mühimmatlarıyla uyumlu 120 mm'lik otomatik yüklemeli gelişmiş bir top taşıyor.

Geleceğin savaş konseptine tam uyum sağlayan zırhlı araç, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve robotik kara araçlarıyla entegre çalışarak adeta bir "mobil komuta merkezi" görevi üstleniyor. KNDS, bu projeyle hem mevcut lojistik zincirini korumayı hem de 2040’ları beklemeden ordulara modern bir güç çarpanı sunmayı hedefliyor.