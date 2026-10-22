Türkiye’de Ağrı Dağı yakınlarında bulunan ve Nuh’un Gemisi’nin kalıntıları olabileceği iddiasıyla yıllardır araştırılan Durupınar oluşumunda yeni bir çalışma başlatıldı. Radar taramalarında tespit edilen anormallikleri incelemek amacıyla geliştirilen Gopher isimli robot, sondaj deliğine indirildi. Araştırmacılar, yer altından elde edilecek verilerle oluşumun yapısını daha ayrıntılı incelemeyi hedefliyor.

Ağrı Dağı’nın yakınındaki Durupınar Formasyonu, gemi gövdesini andıran şekli nedeniyle uzun yıllardır araştırmacıların ilgisini çekiyor. 1959 yılında Türk kaptan ve haritacı İlham Durupınar tarafından keşfedilen oluşum, Nuh’un Gemisi’nin burada bulunabileceği yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Buna rağmen oluşumun Nuh’un Gemisi’ne ait olduğunu doğrulayan ikna edici bilimsel kanıtlar henüz bulunmuyor. Araştırmacılar ise bölgenin jeolojik özelliklerini ve radar taramalarında belirlenen sıra dışı yapıları incelemeyi sürdürüyor.

YER ALTINI İNCELEMEK İÇİN ROBOT GÖNDERİLDİ

Araştırmalar kapsamında bölgede derin sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Eylül ayında açılan dikey sondaj kuyularından birinde, sondaj ucunun derinlerde oldukça sert bir tabakayla karşılaşması ve kırılması üzerine farklı bir inceleme yöntemi devreye alındı.

Bu aşamada Gopher isimli robot, sondaj deliğinden aşağı indirilerek yer altındaki yapının incelenmesi için kullanılmaya başlandı. Robotun temel amacı, radar taramalarında belirlenen anormalliklerin niteliğini araştırmak ve oluşumun iç yapısı hakkında veri toplamak.

25 METRE DERİNLİĞE KADAR VERİ TOPLAYABİLİYOR

Avustralya'daki La Trobe Üniversitesinden Dr. Robert Ross tarafından geliştirilen Gopher, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen küçük bir keşif robotu olarak tasarlandı. Su geçirmez yapısı, geniş açılı kameraları ve sensörleri sayesinde insan erişiminin zor olduğu alanlarda inceleme yapabilen cihaz, 25 metreye kadar derinliklerde veri toplayabiliyor. Robot, daha önce hayvanların kazdığı yuva ve tünellerin araştırılmasında kullanılan WomBot sisteminin küçültülmüş bir versiyonu olarak geliştirildi.

RADARDA TESPİT EDİLEN ANORMALLİKLER İNCELENİYOR

Gopher'ın yürütülen araştırmadaki görevlerinden biri, Durupınar oluşumunun içinde bulunabileceği öne sürülen boşlukları incelemek. Radar taramalarında tespit edilen anormallikler, oluşumun altında olası oda veya koridor benzeri yapılar bulunabileceği yönünde değerlendirilmişti.

Robotun tünel içerisinde çalışırken kaydettiği görüntüler de internette yayımlandı. Araştırma ekibi, elde edilen görüntü ve verileri inceleyerek bölgenin jeolojik yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki kış aylarında çalışmaların ağırlıklı olarak toplanan verilerin analizine yönelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, araştırmaların sonuçlarının Durupınar oluşumunun Nuh’un Gemisi ile bağlantılı olduğu iddiasını doğrulayıp doğrulamayacağı henüz bilinmiyor.