Konutlarda uzatma kablolarının yarattığı görüntü kirliliği ve dağınıklık, gelişen iç mekan tasarımı ve elektrik planlaması çözümleriyle yerini gizli sistemlere bırakıyor. Yeni inşa edilen veya tadilattan geçen evlerde elektrik şebekeleri, mobilya yerleşimleri önceden hesaba katılarak projelendiriliyor.

GÖMÜLÜ PRİZ YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Duvarlardan uzakta konumlandırılan koltuk, berjer veya sehpalar için zemine gömülen kapaklı montaj kutuları öne çıkıyor. Kullanılmadığı anlarda zemin kaplamasıyla bütünleşen bu sistemler, ihtiyaç halinde 230 voltluk standart priz kullanımına imkan tanıyor.

Benzer bir entegrasyon çalışma alanlarında da uygulanıyor. Masa tablasına gömülen priz modülleri; bilgisayar, telefon ve masa lambası gibi cihazların doğrudan çalışma alanından beslenmesini sağlıyor. Standart prizlerin yanı sıra USB-A ve USB-C bağlantı noktalarını da barındıran bu modüller, kablo karmaşasını ve takılma risklerini ortadan kaldırıyor. Monitör ve kasa kabloları ise masa altındaki özel kanallarla gizli prizlere yönlendiriliyor.



ÇEKMECE İÇİ ŞARJ SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Yatak odalarında komodin arkasında priz arama zorunluluğu, mobilyaların yan veya üst kısımlarına entegre edilen prizlerle aşılıyor. Yeni nesil mobilya tasarımlarında şarj üniteleri doğrudan çekmece içlerine yerleştiriliyor.

Mutfak tezgahlarında ise açılır-kapanır (pop-up) priz sütunları tercih ediliyor. Blender, tost makinesi veya mikser gibi küçük ev aletleri kullanılırken bir mekanizmayla tezgah üstüne çıkarılan bu sütunlar, işlem bittiğinde tekrar tezgahın içine gizleniyor.

Uzmanlar, mutfaktaki montaj işlemlerinde su kaynaklarına olan mesafeye dikkat edilmesi ve kurulumun yetkili elektrikçiler tarafından yapılması gerektiği konusunda uyardı.

İHTİYAÇ HALİNDE YİNE KULLANILABİLİR

Sabit priz çözümlerinin yaygınlaşmasına rağmen uzatma kabloları; mobilya düzeni değişiklikleri, geçici aydınlatmalar veya dönemsel elektrikli cihaz kullanımları için pratik bir seçenek olmaya devam ediyor ancak bir konutta sürekli uzatma kablosuna ihtiyaç duyulması halinde, ilave sabit priz hatlarının çekilmesi öneriliyor.