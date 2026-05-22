Konutlarda yetersiz priz sayısı nedeniyle yaygın olarak kullanılan uzatma kabloları, hatalı kullanım ve aşırı yüklenme neticesinde ciddi bir yangın tehdidi oluşturuyor. Hereford ve Worcester İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından paylaşılan veriler, ülkede her yıl yaklaşık 7.000 ev yangınının hatalı elektrik tesisatı, arızalı cihazlar ve aşırı yüklenmiş prizlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

YÜKSEK GÜÇ TÜKETEN CİHAZLAR

Uzmanlar, bazı ev aletlerinin çekmiş olduğu yüksek enerji miktarının, standart bir uzatma kablosunun taşıma kapasitesini hızla aşabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle şu üç cihazın doğrudan duvar prizine takılması gerektiği vurgulanıyor:

Su Isıtıcılar (Kettle): Ortalama 3000 watt güç tüketimi.

Elektrikli Isıtıcılar: 3000 watt ve üzeri enerji çekişi.

Ekmek Kızartma Makineleri: 800 ile 1500 watt arası güç kullanımı.

The LED Specialists firmasından Oliver Nichols, bu tür cihazların aynı anda tek bir uzatma kablosuna bağlanmasının "gerçek bir fire riski" oluşturduğunu belirtti. Nichols'a göre kullanıcılar, bu cihazların çektiği akımın büyüklüğünü genellikle göz ardı ediyor.

KABLOLARIN KALİTESİ YANGIN RİSKİNE ETKİ EDİYOR

Yangın riskini tetikleyen bir diğer önemli unsur ise kullanılan kabloların kalitesi. Standartlara uygun uzatma kablolarının belirli güvenlik işaretlerini taşıması ve dahili sigorta sistemine sahip olması zorunluyken, internet üzerinden satılan pek çok ekonomik ürünün bu kriterleri karşılamadığı ifade edildi. Güvenlik onayı olmayan kabloların, aşırı ısınma durumunda devreyi kesme garantisi bulunmuyor; bu da ısınmanın doğrudan yangına dönüşmesine sebebiyet veriyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Elektrik güvenliğini sağlamak adına uzmanların önerileri şunlar:

Yüksek wattlı cihazlar hiçbir koşulda uzatma kablosuyla kullanılmamalı, doğrudan ana prize takılmalıdır.

Kullanılan uzatma kablolarının resmi güvenlik sertifikalarına sahip olduğu doğrulanmalıdır.

Ev içinde sürekli uzatma kablosuna ihtiyaç duyulması halinde, yetkili bir elektrikçi aracılığıyla ek duvar prizleri monte edilmelidir.

Uzatma kablolarının geçici bir çözüm olduğu ve kapasitelerinin üzerinde yüklenmemesi gerektiği hayati önem taşıyor.