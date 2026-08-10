Plan, Çin’in 2030’lu yıllarda Ay’daki insanlı faaliyetlerini genişletme hazırlıklarının bir parçası. Araştırmacıların senaryosunda üç astronottan biri iki robot köpeği yönetirken, ikinci astronot yüzeyden örnek toplayacak. Üçüncü astronot ise basınçlandırılmış bir keşif aracında kalarak operasyonu ve diğer robotları koordine edecek.

AY YÜZEYİNDE DEVRİYE GEZECEKLER

Robot köpeklerin görevleri yalnızca astronotların önünden giderek yolu kontrol etmekle sınırlı olmayacak. Araştırmacılar bu makinelerin araştırma istasyonu çevresinde devriye gezmesini, riskli noktaları belirlemesini ve bilimsel açıdan değer taşıyan kaya örneklerinin bulunmasına yardımcı olmasını öngörüyor. Dört ayaklı robotların, klasik tekerlekli araçların zorlanabileceği engebeli arazilerde avantaj sağlaması hedefleniyor.

Robotların uzun vadede su buzu aranması ve çıkarılması, mineral kaynaklarının araştırılması ve Ay'daki lav tüplerinin gelecekte yaşam alanlarına dönüştürülmesi gibi daha kapsamlı işlerde de kullanılması planlanıyor. Çinli araştırmacılar gelecekteki Ay görevlerinde temel yaklaşımın, kararları astronotların verdiği ancak işlerin önemli bölümünü otonom robotların yaptığı bir model olacağını belirtiyor.

ROBOT KÖPEKLER MAĞARALARDA TEST EDİLDİ

Bu fikir yalnızca kâğıt üzerindeki bir plan değil. Pekin Üniversitesi araştırmacıları daha önce Heilongjiang eyaletindeki Jingbo Gölü yakınlarında bulunan volkanik bir lav mağarasında iki özel robot köpeği test etti. Ay'ın yer altındaki lav tüplerine benzeyen ortamda robotların kendi başlarına ilerleme, engellerden kaçınma ve mağaraların yüksek hassasiyetli üç boyutlu haritalarını çıkarma yetenekleri denendi.

Robotlardan biri dar alanlarda işlem yapabilen hareketli bir kola sahipken diğer model zorlu zemine uyum sağlayabilen tekerlekli ve bacaklı bir yapıyla geliştirildi. Bu tür robotların astronotlar girmeden önce mağaraları inceleyerek güvenli güzergâhları belirlemesi amaçlanıyor. Uzun vadede robotların istasyonda temizlik, bitki bakımı, çevresel kontroller ve çeşitli rutin görevleri de üstlenebileceği değerlendiriliyor.