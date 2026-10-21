Soğuk Savaş döneminde askeri haberleşmeyi güvence altına almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ordusu, "West Ford Projesi" kapsamında Dünya yörüngesine 480 milyon adet mikroskobik bakır iğne fırlattı. Olası bir savaş durumunda denizaltı iletişim hatlarının kesilmesi riskine karşı yapay bir yansıtıcı katman oluşturmayı amaçlayan bu hamle, uzay araştırmaları tarihinin en tartışmalı askeri operasyonlarından biri oldu.

YÖRÜNGEYE YÜZ MİLYONLARCA BAKIR İĞNE NEDEN FIRLATILDI?

Projenin temel gerekçesini, Sovyetler Birliği'nin deniz tabanından geçen stratejik iletişim kablolarını kesebileceği ihtimali oluşturdu. Küresel radyo irtibatının kopmasından endişelenen ordu yetkilileri, yörüngeye gönderilen bir uydudan uzay boşluğuna milyonlarca mikroskobik bakır iğne bıraktı. Plan doğrultusunda, yer istasyonlarından fırlatılan radyo sinyallerinin bu metal bulutundan geri yansıtılması ve yapay bir iyonosfer tabakası meydana getirilmesi hedeflendi.

BİLİM İNSANLARI KARŞI ÇIKINCA PROJEYE NE OLDU?

Dünya'nın çevresini saran devasa metal tabakası, uluslararası astronomi ve astrofizik çevrelerinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Uzay gözlemlerini doğrudan engellediği ve radyo teleskoplarının veri toplamasını imkânsız hale getirdiği gerekçesiyle yapılan küresel itirazların ardından askeri program durduruldu. Proje resmen iptal edilmiş olsa da uzaya saçılan 480 milyon bakır iğnenin bir kısmının günümüzde de yörüngede dönmeye devam ettiği ve uzay enkazı oluşturduğu kaydedildi.