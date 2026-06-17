Şirketin ilk deneme uydusu olan Eärendil-1'in yaklaşık bir buzdolabı büyüklüğünde olacağı ve açıldığında 18 metre genişliğinde bir aynaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu aynanın, yeryüzünde yaklaşık 5 kilometre genişliğinde bir alanı dolunay parlaklığına yakın seviyelerde aydınlatabileceği ifade ediliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise yörüngeye binlerce uydu ve toplamda 50 bin aynadan oluşan bir sistem yerleştirmek.

GÜNEŞ IŞIĞINI SAAT BAŞINA SATMAYI PLANLIYORLAR

Reflect Orbital'in CEO'su Ben Nowack, sistemin özellikle güneş enerji santralleri için ek üretim süresi sağlayabileceğini düşünüyor. Şirket, bir aynadan yansıtılan ışık için saatlik yaklaşık 5 bin dolar ücret almayı planlıyor. Acil durumlar veya tek seferlik etkinliklerde kullanılacak aydınlatmanın ise daha yüksek maliyetlere sahip olabileceği belirtiliyor. Şirket bugüne kadar yatırımcılardan 35 milyon dolardan fazla kaynak toplamayı başardı.

İlk prototipin başarılı olması halinde iki yeni deneme uydusunun daha gönderilmesi planlanıyor. Şirket, bu teknolojiyi kademeli olarak büyüterek gelecek yıllarda çok daha büyük aynalara sahip sistemler kurmayı hedefliyor. En büyük aynaların yaklaşık 54 metre genişliğe ulaşması öngörülüyor.

PROJE BİLİM İNSANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Proje, gök bilimciler ve çevre uzmanları arasında tartışmalara yol açtı. Eleştirmenler, gece gökyüzünün yapay olarak aydınlatılmasının astronomik gözlemleri zorlaştırabileceğini, kuşlar ve diğer canlıların doğal yaşam döngülerini etkileyebileceğini savunuyor. Ayrıca insan biyolojik saatinin de sürekli artan ışık kirliliğinden olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Bazı uzmanlar ise binlerce aynanın teknik olarak beklenen verimi sağlayamayacağını düşünüyor.

Şirket ise tüm eleştirilere rağmen test uçuşları için gerekli izinleri almaya çalışıyor. İlk denemelerin başarılı olması halinde, geceleri Güneş ışığı satma fikri gelecekte yeni bir sektörün kapısını aralayabilir.