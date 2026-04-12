Sergei Krikalev Mayıs 1991'de Sovyet Kozmonotu olarak MİR uzay istasyonuna fırlatıldı. Görevin sıradan bir uzun süreli görev olarak tamamlanması bekleniyordu. Ancak yol üstünde yaşanılan aksaklıklar, Krikalev'in uzayda kaldığı sürenin olması gerekenden çok daha uzaması ve aynı anda yeryüzünde patlak veren siyasi krizler onu insanlık tarihine kazımaya yetti.

FARKLI BİR ÜLKENİN VATANDAŞI OLARAK DÖNDÜ

Sergei Krikalev Mayıs 1991 yılında uzaya fırlatıldığında SSCB vatandaşı olarak gönderilmişti. Teknik aksaklıklar nedeniyle görevi uzadığından ve geri dönüşü geciktiğinden Krikalev uzay istasyonunda tam 311 gün geçirdi. Bu esnada ise ayaklarının altında Sovyetler dağıldı, ekonomi çöktü ve Sovyetler'e bağlı cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan etti. İşin sonunda ise onu uzaya gönderen uzay programı geri dönmesini sağlayacak parayı karşılayamayacak haldeydi.

OLMASI GEREKENDEN ÇOK DAHA UZUN KALDI

yeryüzünde siyasi kaosun hakim olduğu günlerde yedek mürettebat da hazır değildi. Hem ekonomi hem de yedek mürettebatın hazır olmayışı Krikalev2in kalışını biraz daha, biraz daha ve biraz daha geciktirdi. Böylece teknik olarak artık var olmayan bir ülkenin vatandaşıydı. Ve bu ülkenin tek temsilcisi olarak yaşıyordu.

İşi sonunda yörüngede geçirdiği 311 günün ardından 1992 yılında yeryüzüne yeni kurulan Rusya Federasyonu vatandaşı olarak indi. Bu esnada ise gökyüzünden ülkesinin dağılmasını ve sınırların değişmesini sadece seyredebildi.

YAŞAYAN SON SOVYET DÜNYA İÇİN KÖPRÜ OLDU

Neredeyse 1 yıl boyunca mikro yerçekimine maruz kaldığından dolayı bedeni zayıflamış olan Krikalev bu sayede ise bir ün aldı. 'Son Sovyet' lakabı takılan Krikalev ulusu yok olurken havada kalana dam olarak dünya uzay tarihine adını altın harflerle yazdırdı. MİR'de mahsur kalması ile Krikalev aynı zamanda uluslararası ilişkilerin de önünü açmasını sağladı. Ekonomik nedenlerden dolayı hayatta kalmasını sağlamak adına NASA ve yeni kurulan Rusya Uzay Ajansı birlikte çalışmak zorunda kaldı. Bu da eski rakipler arasındaki ilk köprülerden biri haline gelmesini sağladı.