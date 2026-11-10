Ressam Takımyıldızı’nda bulunan genç Beta Pictoris yıldızını çevreleyen gaz ve toz diski içerisindeki yapı, yaklaşık iki yıldır bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Daha önce yalnızca James Webb Uzay Teleskobu’nun kızılötesi gözlemleriyle tespit edilen “Kedi Kuyruğu”, Hubble sayesinde ilk kez görünür ışıkta incelendi.

Arizona Üniversitesinden Arin Avsar liderliğindeki araştırma ekibi, 14 yılı aşkın gözlem verilerini değerlendirdi. Araştırmanın bulguları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

PLÜTON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÖK CİSİMLERİ ÇARPMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, yaklaşık 1000 astronomik birime ulaşan ve 93 milyar mile, yani yaklaşık 150 milyar kilometreye karşılık gelen yapının, Plüton büyüklüğündeki gök cisimlerinin şiddetli çarpışması sonucu oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarına göre oluşumun görünür ışıkta tespit edilmesini zorlaştıran etkenlerden biri, ışığı emen karbon ağırlıklı organik maddeler olabilir.

Araştırmada, yaklaşık 1 mikron büyüklüğündeki toz parçacıklarının beklenenden çok daha gözenekli olduğu belirlendi. Bu parçacıkların, çarpışma sırasında buharlaşan karbonun soğuyup yeniden yoğunlaşmasıyla oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

JÜPİTER'İN 10 KATI KÜTLEYE SAHİP GEZEGENİN ETKİSİ

Hubble gözlemleri, Beta Pictoris yıldızının çevresindeki toz bulutunda dikkat çekici bir bozulmayı da ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu değişimin sistemde bulunan üç gezegenden biri olan Beta Pic b’nin kütle çekiminden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Söz konusu gezegenin kütlesinin Jüpiter’in yaklaşık 10 katı olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin de benzer çarpışmaların yaşandığı süreçlerden geçerek şekillendiğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre Kuiper Kuşağı, oluşumunun yaklaşık 20 milyon yıllık döneminde yüzlerce Plüton büyüklüğünde gök cismi barındırmış olabilir.

Beta Pictoris sistemindeki gözlemlerden elde edilen yeni bulguların, gezegen sistemlerinin oluşumu ve evrimine ilişkin süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.