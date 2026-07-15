Bilim insanları, yıldızlararası uzayda ilk kez bir şeker molekülü tespit etti. Araştırmaya göre “erythrulose” adı verilen dört karbonlu şeker, Samanyolu’nun merkezine yakın dev bir moleküler bulutta keşfedildi. Bulgular, yaşamın temel bileşenlerinin Dünya oluşmadan önce uzayda ortaya çıkmış olabileceği yönündeki teorilere önemli destek sağladı.

26 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA TESPİT EDİLDİ

İspanya’daki Astrobiyoloji Merkezi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Samanyolu’nun merkezindeki G+0.693-0.027 adlı moleküler bulut incelendi. Araştırmacılar, İspanya’da bulunan Yebes 40 metre ve IRAM 30 metre radyo teleskoplarıyla yaptıkları gözlemlerde, yaklaşık 26 bin 700 ışık yılı uzaklıktaki bu bulutta erythrulose molekülüne ait 17 farklı tayfsal iz belirledi.

YAŞAMIN KÖKENİNE DAİR YENİ İPUÇLARI

Araştırmanın en dikkat çekici yönü, yaşamın kökenine ilişkin tartışmalara sunduğu katkı oldu. Bilim insanlarına göre erythrulose, suyla temas ettiğinde RNA ve DNA’nın yapı taşlarının oluşumunda rol oynayan diğer şekerlere dönüşebiliyor. Bu durum, yaşam için gerekli organik moleküllerin önemli bir bölümünün Güneş Sistemi oluşmadan önce yıldızlararası ortamda sentezlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Araştırmacılar ayrıca bu moleküllerin, kuyruklu yıldızlar, asteroidler ve meteoritler aracılığıyla genç Dünya’ya taşınmış olabileceğini değerlendiriyor.

DÜNYA’YA MİLYARLARCA KİLOGRAM TAŞINMIŞ OLABİLİR

Çalışmada, erken Güneş Sistemi döneminde gerçekleşen gök taşı bombardımanı sırasında Dünya’ya yaklaşık 500 milyon ile 50 milyar kilogram arasında erythrulose ulaşmış olabileceğine yönelik hesaplamalara da yer verildi. Araştırmacılar bu verilerin kesinlik taşımadığını, ancak yaşamın kimyasal başlangıcına ilişkin modellerle uyumlu olduğunu vurguladı.

“EKSİK YAPBOZ PARÇASI TAMAMLANDI”

Bilim insanları, son yıllarda uzayda yaşamla bağlantılı birçok organik molekül keşfetmişti. Üre, hidroksilamin ve etanolamin gibi bileşiklerin yıldızlararası ortamda bulunduğu bilinirken; riboz ve glikoz gibi şekerler daha önce meteoritlerde ve NASA’nın Bennu asteroidinden getirdiği örneklerde tespit edilmişti.

Ancak bugüne kadar yıldızlararası uzayda yalnızca şeker öncülleri ya da şeker benzeri bileşikler bulunmuş, doğrudan bir şeker molekülüne rastlanmamıştı. Araştırmacılar, erythrulose keşfinin bu önemli boşluğu doldurduğunu belirterek, bulguyu “eksik yapboz parçasının tamamlanması” olarak nitelendirdi.