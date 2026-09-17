NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile Samanyolu Galaksisi'ndeki en dikkat çekici yıldız oluşum bölgelerinden biri olan Karina Bulutsusu'nda yeni bir görüntü paylaştı. Dünya'dan yaklaşık 7.500 ışık yılı uzaklıkta yer alan bölgeden elde edilen görüntü, "hazine sandığı" benzetmesiyle dikkat çekti.

Görüntüdeki kozmik yapı, yoğun gaz ve tozdan oluşan bir sütun olarak öne çıkıyor. Bu sütun, çevresindeki genç yıldızların güçlü ışınımı ve yıldız rüzgarları tarafından milyonlarca yıl boyunca şekillendirildi. Bölgedeki en parlak sistemlerden biri olan Eta Carinae, toplam parlaklığıyla Güneş'in 5 milyondan fazla katına ulaşıyor.

İÇİNDE 70 YILDIZ VAR

"Hazine sandığı" adının verilmesinin nedeni ise yapının içinde gerçekten "hazine" barındırması. Astronomlar, yoğun gaz ve toz bulutunun içinde yaklaşık 70 genç yıldızdan oluşan kompakt bir küme olduğunu tahmin ediyor.

Bu kümenin yaşı yalnızca 1,3 milyon yıl civarında. Kozmik ölçekte bu süre, yıldızların henüz oldukça genç olduğunu gösteriyor. Kümenin içinde Güneş'ten yaklaşık 19 kat daha büyük kütleye sahip bir yıldız da yer alıyor.

Büyük kütleye sahip yıldızlar daha nadir görülüyor, ancak çok daha parlak ışık yayıyor ve daha kısa sürede yaşam döngülerini tamamlıyor.

GÖRÜNÜR IŞIKTA GİZLİ KALAN YILDIZLAR

James Webb'in kızılötesi gözlem yetenekleri sayesinde, görünür ışıkta gaz ve toz bulutlarının arkasında kalan bu tür yıldız oluşum bölgeleri daha ayrıntılı şekilde inceleniyor. Görüntü, 17 Eylül 2026 tarihli Astronomy Picture of the Day seçkisinde yer aldı.