Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda 286 gün mahsur kalan ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, uzaydaki zorlu görevin ardından Dünya’ya döndüler ama sağlık durumları düzelmedi.

Haziran 2024’te yalnızca sekiz günlük bir Uluslararası Uzay İstasyonu seyahati için fırlatılan ikili, dokuz ay boyunca yörüngede kaldı.

Mart ayında gerçekleşen dönüşlerinin ardından doğrudan hastaneye kaldırılan astronotlar, o günden bu yana NASA’nın tıbbi ekipleriyle birlikte yoğun bir iyileşme sürecinden geçiyor.

Ancak tüm zorluklara rağmen uzaydaki yıpratıcı koşullara dayanan astronotlar, uzaya alıştıktan sonra Dünya koşullarında asıl yaşam savaşını veriyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Wilmore, hala sırt ağrısı çektiğini ve yerçekiminin vücuda yaptığı baskının ağırlığını hissettiğini söyledi.

Rus kapsülüyle dünyaya döndüğü günü anlatan astronot, “Yerçekimi bir süreliğine çok kötü hissettiriyor. Bu sürenin uzunluğu ise kişiden kişiye değişiyor” dedi.

Kapsül denize indiği anda başlayan boyun ağrısından söz eden Wilmore, “Hala çıkarılmamıştık, hala okyanustaydık ve boynum ağrımaya başladı” ifadelerini kullandı.

İki ay geçmesine rağmen, sırtının belirli bir noktasında hala hafif bir sızı hissettiğini de ekledi.

Sunita Williams ise son iki ayın “biraz karmaşık geçtiğini” söyledi. Geçen hafta NASA’nın düzenlediği karşılama etkinliğinde konuşan Williams, “Biliyordum, bir gün eve dönecektik. Sadece doğru aracın bizi almasını beklememiz gerekiyordu. Herkes hazır olduğunda evdeydik” dedi.

59 yaşındaki astronot, özellikle uyku düzeniyle mücadele ettiğini ve sabah 4’te uyanmaya alışık olduğu ‘erkenci kuş’ programına yeni yeni geri dönebildiğini anlattı.

UZAYDA KASLAR YIPRANIYOR, KEMİKLER ERİYOR

NASA uzmanlarının eşliğinde yürütülen fiziksel rehabilitasyon sürecinde, iki astronot da kas yapısını yeniden şekillendirmek, Dünya’nın yerçekiminde dengelerini sağlamak ve olası kemik erimesini önlemek için çalıştı.

Uzun süreli uzay görevleri bu tür etkilerle biliniyor çünkü mikro yerçekiminde kaslar hızla zayıflıyor, kemikler eriyor.

Neyse ki iki ay süren tedavi programının ardından, Wilmore ve Williams neredeyse tam olarak toparlandı ama Dünya’ya yeniden alışmak zaman alıyor.