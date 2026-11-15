Dünya dışında yaşam varsa, onu bulacağımız yer Dünya'ya hiç benzemeyebilir. Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarındaki olası mikroplardan donmuş gök cisimlerinin içindeki okyanuslara kadar farklı ortamları inceliyor. Daha ileri varsayımlar ise yıldızları ulaşım aracı olarak kullanabilecek medeniyetlerin izlerine uzanıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bugüne kadar ağırlıkla su barındırabilecek, uygun sıcaklıklara sahip Dünya benzeri gezegenlere odaklanan arayışın kapsamı genişliyor. Cornell Üniversitesi'nden astrobiyolog Lisa Kaltenegger, bu yaklaşımı şöyle anlatıyor: "Yaşam belirtilerini gözden kaçırmamak adına olasılıkların sınırlarını zorluyoruz."

Bildiğimiz bütün canlılar sıvı suya ve enerjiye ihtiyaç duyuyor; Dünya'daki yaşam karbon temeline dayanıyor. Ancak evrenin başka yerlerindeki olası yaşamın aynı özellikleri taşıması gerekmeyebilir.

VENÜS'ÜN BULUTLARINDA MİKROP OLASILIĞI

Yüzey sıcaklığı 400 dereceyi aşabilen Venüs, yaşam için elverişsiz görünüyor. Buna karşılık yüzeyin yaklaşık 55 ila 65 kilometre yukarısındaki sıcaklık ve basınç koşulları, yaşam arayışı açısından dikkat çekiyor.

Gök bilimciler 2020'de Venüs atmosferinde fosfin gazının varlığına ilişkin ipuçları bulduklarını duyurmuştu. Canlıların yanı sıra volkanik süreçlerle de üretilebilen bu gazın Venüs'teki varlığı hâlâ tartışmalı. Araştırılan olasılıklardan biri, bulutlardaki damlacıkların içinde yaşayabilecek mikropların fosfin üretmesi.

Imperial College London'dan gök bilimci Dave Clements'ın da yer aldığı İngiltere öncülüğündeki Verve projesi, bu soruya yanıt aramayı hedefliyor. Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki aracın, 2031'de fırlatılması planlanan Avrupa görevi Envision'a dahil edilmesi amaçlanıyor. Ekip, Avrupa Uzay Ajansı'nın kararını bekliyor.

Kabul edilmesi halinde Verve'nin Venüs çevresinde geniş bir yörüngeye girerek fosfin, amonyak ve hidrojenle ilgili ölçümler yapması planlanıyor. Clements, araştırmanın niteliğini "Daha ziyade, bir iddiayı destekleyecek kanıtları bir araya getirme süreci" sözleriyle açıklıyor.

Rocket Lab ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü Morning Star görevi kapsamında da 2026 içinde Venüs'e bir araç gönderilmesi planlanıyor. Amaç, atmosfere dalarak floresan tekniğiyle olası yaşam izlerini aramak.

CERES'İN PARLAK NOKTALARI NE ANLATIYOR?

Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan cüce gezegen Ceres de araştırılan adaylardan biri. NASA'nın Dawn aracı, 2015-2018 arasındaki incelemelerinde yüzeyde tuzlu su benzeri bir maddeyi andıran parlak noktalar tespit etti.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Sam Courville, Ağustos 2025'te Ceres'in geçmişte yaşanabilir koşullar barındırmış olabileceğini öne sürdü. Çalışmasına göre, yaklaşık 2,5 milyar yıl önce iç yapıdaki kimyasal reaksiyonlar, yeraltındaki olası bir okyanusa enerji sağlayabilecek bir ısı kaynağı oluşturmuş olabilir. Bugünkü parlak noktalar da bu okyanustan yüzeye sızan maddelerin kalıntıları olabilir.

Courville, Ceres'te suyun yanı sıra karbon, kükürt, azot, oksijen ve fosfor gibi temel elementlerin bulunduğunu belirtiyor. Bu olasılıkları sınamak için yüzeyden örnek alınarak Dünya'ya getirilmesi gerektiğini söylüyor. NASA daha önce böyle bir görevi değerlendirmişti.

BUZUN ALTINDAKİ OKYANUSLAR

NASA'nın Europa Clipper ve ESA'nın JUICE araçları, sırasıyla Europa ve Ganymede uydularının altında bulunduğu kuvvetle muhtemel okyanusları araştırmak üzere Jüpiter'e doğru yol alıyor.

Europa'nın olası okyanusunun kayalık deniz tabanıyla temas ettiği düşünülüyor. Böyle bir temas, mikropların yararlanabileceği besin maddeleri açısından önemli olabilir. Europa Clipper, sıvı okyanustan geldiği düşünülen ve zaman zaman donmuş yüzeye fışkıran maddeleri uzaktan incelemeye çalışacak.

Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus öncelikli hedefler arasında. Ancak verilerin yeniden incelenmesi, Mimas, Triton ve Plüton'un da geçmişte yüzey altı okyanusları barındırmış olabileceğine işaret ediyor. Gezegen bilimci Alyssa Rhoden'a göre bu olasılık, Güneş Sistemi'ndeki yaşanabilir ortamların aranabileceği yerlerin kapsamını genişletiyor.

ATMOSFERLERDE MEDENİYET İZİ ARAMAK

Güneş Sistemi dışında ise James Webb Uzay Teleskobu gibi araçlarla ötegezegenlerin atmosferleri inceleniyor. Dünya büyüklüğünde yedi gezegeni bulunan Trappist-1 sistemi, ilgi çeken hedefler arasında.

Institute of Science Tokyo'dan gök bilimci Harrison Smith, daha sıra dışı bir yöntem öneriyor: Gezegenler arasında göç eden gelişmiş medeniyetlerin atmosferlerde bırakabileceği ortak izleri aramak. Bu düşünce, böyle medeniyetlerin gittikleri gezegenlerin atmosferlerini kendilerine uygun hale getirebileceği varsayımına dayanıyor.

2031'de fırlatılması planlanan ESA'nın Ariel teleskobu, 1000 ötegezegenin atmosferini inceleyerek bu tür yaklaşımların araştırılmasına fırsat sunabilir.

PULSARLAR VE YILDIZLARARASI NESNELER

Vrije Universiteit Brussel'dan filozof Clement Vidal'ın önerisi ise çok daha varsayımsal. Vidal, eşlikçi yıldızından madde koparan ve "örümcek pulsar" olarak adlandırılan sistemlerin, gelişmiş bir medeniyet tarafından galaktik yolculukta kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu senaryoda medeniyetin, yıldızın çevresine kuracağı yapılarla oluşan itkiyi yönlendirebilmesi gerekiyor.

Vidal, 420 yıl sonra başka bir yıldızın çok yakınından geçecek bir örümcek pulsar sisteminin bu açıdan incelenmeye değer olduğunu düşünüyor. Ancak bu fikir, bir medeniyetin varlığının tespit edildiği anlamına gelmiyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden gök bilimci Jason Wright ise Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin çevresinde enerji kullanan devasa bilgisayarlar gibi olasılıkların yanı sıra daha yakındaki yıldızlararası nesnelere dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar tespit edilen üç yıldızlararası nesnenin tamamı asteroit veya kuyruklu yıldız olarak tanımlandı. Wright'ın önerisi, gelecekte gözlenecek bir nesnede teknolojiye özgü belirtiler aranması. Örneğin bir itki sistemiyle yörünge değişikliği yapılması, incelenebilecek işaretlerden biri olabilir. Wright, Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nin bu tür nesneleri tespit etme kapasitesine dikkat çekiyor.