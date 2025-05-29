Nature dergisinde yayınlanan makale ile uzayın en gizemli nesnelerinden biri açığa çıktı.

NASA'nın Chandra X-ışını Teleskobu, tarafından tespit edilen ASKAP J1832-0911, her 44 dakikada bir hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

Gökbilimcilerin açıklamakta zorlandığı bu olağan dışı davranışın nedeni bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

'DAHA ÖNCE BENZERİ HİÇ GÖRÜLMEDİ'

ASKAP teleskobu aracılığıyla görülebilen sinyaller, kendini her 2640 saniyede (44 dakika) bir tekrarlıyor. Dünyaya 15 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan cisim ilk aşamada basit bir radyo kaynağı gibi görünse de, gönderilen düzenli sinyaller ve söz konusu sinyallerin yapısı bilim insanları tarafından 'daha önce benzeri görülmemiş bir olay' yorumlarının yapılmasına neden oldu.



Evrim Ağacı'nın haberine göre, bilim insanlarının bu duruma yönelik iki muhtemel senaryosu bulunuyor.

1. Magnetar (Manyetarlı Nötron Yıldızı): Yıldızların süpernova patlaması sonrası geriye kalan, son derece yoğun ve güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarıdır. Bu tür yıldızlar, zaman zaman ani ve güçlü enerji patlamaları yayabilirler.

2. Beyaz Cüce İkili Sistem: Bu teoriye göre, sinyalleri gönderen cisim, bir beyaz cüce olabilir ve bir başka yıldızla etkileşim halinde bulunabilir. Ancak bu sistemin davranışı, bilinen beyaz cüce çiftlerinden oldukça farklı.

Her iki açıklama da, gözlemlenen düzenli sinyal ve X-ışını yayımını tam anlamıyla açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu da ASKAP J1832-0911’i daha da ilginç kılıyor.