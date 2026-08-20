İktidar Türkiye Uzay Ajansı’nın kullanması için 2026 bütçesine yaklaşık 5.9 milyar liralık ödenek koydu. Ancak aradan geçen 7 ayda yapılan harcama 566 milyon lirada kaldı. Yıllık ödeneğin sadece yüzde 9.6’sını kullanan ajansın normal şartlarda 3.6 milyar liraya kadar harcama yapması bekleniyordu.

7 AYDA BÜTÇEYİ BİTİRDİ

Ajansa yaklaşık 3 milyar liralık kaynağın kullandırılmaması, iktidarın uzayla ilgili çalışmalara ara verdiğini, buraya harcanacak paranın baş- ka alanlara kaydırıldığını işaret ediyor.

Benzer bir tablo da bölgesel kalkınma idarelerinde ortaya çıktı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 1.4 milyar liralık yıllık ödeneğinin yalnızca 426 milyon lirası kullanıldı. Gerçekleşme oranı yüzde 30.3, yani yaklaşık yarısı oldu. Diğer yandan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu’na yılın tamamı için 25 milyar 19 milyon lira ödenek ayrılmıştı. Ancak kurumun 7 aylık harcaması 34 milyar 225 milyon liraya ulaştı. Kapasitesi 305 bin olan ceza ve infaz kurumlarında 1 Temmuz itibarıyla 427 bin 525 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Kalkınma projeleri de beklemede

UZAY Ajansı gibi Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde 587 milyon liralık ödeneğin 126 milyon lirası, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nin 1.2 milyar liralık ödeneğinin 210 milyon lirası kullanıldı.