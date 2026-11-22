NBA'de Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan San Antonio Spurs, sahası Frost Bank Center'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91'lik net bir skorla geçerek sezonun 14. galibiyetini hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ise "Uzaylı" lakaplı süperstar Victor Wembanyama'nın akılalmaz performansı damga vurdu. Parkede adeta tek kişilik bir şov sunan genç yıldız, mücadeleyi 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokla tamamlayarak hem takımını galibiyete taşıdı hem de adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Wembanyama bu olağanüstü istatistik kağıdıyla, 1973-74 sezonundan bu yana bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok barajlarını aşan ilk basketbolcu olmayı başardı. Spurs cephesinde Stephon Castle da 19 sayı ve 6 asistlik katkısıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekip Pelicans'ta ise Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayılık çabası, sezonun 13. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

HERRO'NUN 50 SAYISI YETMEDİ

Gecenin son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan bir diğer mücadelesinde Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 132-129 mağlup etti. Üst üste 5., bu sezon ise 14. galibiyetini elde eden 76ers'ta Joel Embiid; 26 sayı, 17 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"ın kıyısından dönerek galibiyetin mimarı oldu. Philadelphia temsilcisinde LeBron James 21, Anfernee Simons ise 18 sayıyla skora kritik destek verdi.

Milwaukee Bucks cephesinde ise gecenin bir diğer 50 sayılık performansına imza atan Tyler Herro'nun 50 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik dev oyunu takımının sezonun 16. yenilgisini almasının önüne geçemedi.