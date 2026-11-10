NBA'de normal sezon, tüm zamanların en sıra dışı bireysel performanslarından birine sahne oldu. Batı Konferansı mücadelesinde San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da Phoenix Suns'a konuk oldu.

Karşılaşmaya Fransız devi Victor Wembanyama kelimenin tam anlamıyla damgasını vurdu. Sahada kaldığı sadece 25 dakikalık sürede adeta fizik kurallarını hiçe sayan 22 yaşındaki genç yıldız; 40 sayı, 11 ribaunt ve tam 9 blok üreterek triple-double'ın eşiğinden döndü. Hem hücumda durdurulamaz bir skorer kimliğine bürünen hem de çember altında rakip oyunculara geçit vermeyen Wemby, takımını 122-96'lık farklı galibiyete uçurdu.

EFSANELER KULÜBÜNE ADINI YAZDIRDI

Wembanyama'nın bu tarihi performansı, ligin altın sayfalarını yeniden açtı. Fransız yıldız, NBA tarihinde efsanevi pivotlar Kareem Abdul-Jabbar ve kulüp efsanesi David Robinson'dan sonra kariyerinde birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok barajını aşan üçüncü basketbolcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Oyunun her iki yönünü de domine eden genç süperstarın henüz kariyerinin başında böylesine tarihi eşikleri aşması, ABD spor medyasında ve basketbol otoritelerinde büyük yankı uyandırdı.

SPURS'TEN 9 MAÇLIK SERİ

Phoenix deplasmanında baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan San Antonio Spurs, bu görkemli sonuçla birlikte üst üste 9. galibiyetini elde etti ve formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ev sahibi Phoenix Suns cephesinde ise takımın süperstarı Devin Booker'ın 32 sayı ve 4 asistlik performansı farkın açılmasını engelleyemedi. Pota altını Wembanyama'ya teslim eden Suns, parkeden sezonun 6. mağlubiyetiyle ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.