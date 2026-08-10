Alman Doğa ve Biyoçeşitlilik Koruma Birliği'ne (NABU) göre Avrupa peygamberdevesi (Mantis religiosa) artık Berlin'de oldukça yaygın hale geldi. Böcek; nadasa bırakılmış arazilerde, moloz alanlarında ve güneş alan yol kenarlarında görülebiliyor.

NABU tür koruma görevlisi Janina Klug, Schöneberg Güney bölgesinde yaşayan peygamberdevelerinin atalarının muhtemelen 1980'lerde bölgeye bırakıldığını belirtti.

Klug'a göre bugün biraz şansla Berlin'in neredeyse her yerinde bu böceğe rastlamak mümkün.

Sıcak hava peygamberdevesini ortaya çıkardı

Bu yıl yalnızca Berlin'de değil, Almanya genelinde de alışılmadık derecede fazla peygamberdevesi gözlemlendi.

Normal şartlarda gözlemlerin çoğu ağustos ayında kayda geçerken, bu yıl temmuz ayının son haftasında NABU'nun doğa gözlem platformunda 2 binden fazla peygamberdevesi bildirimi yapıldı. Bu gözlemlerin 166'sı Berlin'den geldi.

Doğa koruma uzmanları, artışın arkasındaki önemli faktörlerden birinin yüksek yaz sıcaklıkları olduğunu düşünüyor. İklim değişikliğiyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi, daha önce Almanya'nın sıcak bölgeleriyle sınırlı kalan türlerin yeni alanlara yayılmasını kolaylaştırıyor.

Evlerin içine bile giriyor

Avrupa peygamberdevesi şu sıralar özellikle yiyecek ve eş ararken daha sık görülüyor. Böcekler zaman zaman insanların evlerine de girebiliyor.

NABU, Berlin'de peygamberdevesi görenlerin gözlemlerini fotoğraf ve konum bilgisiyle birlikte bildirmesini istiyor.

Janina Klug, peygamberdevelerinin büyük ve karakteristik ön bacakları sayesinde kolayca tanınabildiğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde yanlış teşhislerin de oldukça nadir olduğu ifade ediliyor.

Peygamberdevesi neden bu kadar dikkat çekiyor?

Peygamberdevesi adını, avını beklerken ön bacaklarını dua ediyormuş gibi katlamasından alıyor.

Ancak görünüşünün aksine oldukça etkili bir avcı. Başta böcekler ve örümcekler olmak üzere çeşitli küçük canlılarla besleniyor. Kamuflaj yeteneği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak avını fark edilmeden bekleyebiliyor.

Peygamberdevesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise çiftleşme davranışı.

Çiftleşmeden sonra erkeğini yiyor

Peygamberdevesiyle ilgili en çok bilinen davranışlardan biri, dişinin çiftleşme sonrasında erkeği yiyebilmesi.

Çiftleşme sezonunun önümüzdeki haftalarda başlamasıyla birlikte bu davranış yeniden gündeme gelecek. Eylül ayının sonlarına doğru ise peygamberdevesi popülasyonunda hızlı bir düşüş görülüyor.

NABU'nun açıklamasına göre erkeklerin yaklaşık üçte biri, çiftleşmenin ardından dişiler tarafından yeniliyor.

İlk bakışta oldukça korkutucu görünen bu davranışın tür açısından biyolojik bir karşılığı bulunuyor. Erkek, üremeye katkı sağlarken dişi de yumurta üretimi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi kazanıyor.

Berlin'de artık peygamberdevesine rastlamak şaşırtıcı değil

Bir dönem Almanya'da egzotik kabul edilen Avrupa peygamberdevesi, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yaşam alanını genişleten türlerden biri haline geldi.

Uzmanlara göre Berlin'de bu böceğe rastlanması artık sıra dışı bir durum değil. Özellikle sıcak, güneşli ve bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlar, peygamberdevesinin görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu bölgeler arasında bulunuyor.