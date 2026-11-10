Güneydoğu Asya bölgesindeki Borneo Adası; Endonezya, Malezya ve Brunei Sultanlığı'nın ortak egemenliğinde bulunuyor. Dünyada eşine az rastlanan bu durum, devasa bir kara parçasının üç farklı hükümetin resmi sınırlarına aynı anda ev sahipliği yapmasına neden oluyor.

ADANIN EN BÜYÜK SAHİBİ HANGİ ÜLKE?

Yüzölçümü bakımından adanın yüzde 73'lük en büyük kısmı Endonezya'nın kontrolünde bulunuyor. Endonezya hükümeti tarafından "Kalimantan" olarak adlandırılan bu devasa bölge, adanın güney, doğu ve orta kesimlerini tamamen kapsıyor.

MALEZYA TOPRAKLARIN YÜZDE 26'SINA SAHİP

Adanın kuzey ve kuzeybatı kesimindeki yüzde 26'lık bölüm ise Malezya devletinin sınırları içinde yer alıyor. Malezya'ya bağlı Sabah ve Sarawak eyaletleri ile Labuan Federal Bölgesi doğrudan bu ada üzerinde konumlanıyor.

BRUNEİ NEREDE YER ALIYOR?

Adanın kuzey kıyısına sıkışmış küçük bir alanda ise Brunei Sultanlığı hüküm sürüyor. Yüzölçümü bakımından küçük ancak ekonomik olarak zengin olan bu bağımsız ve egemen devletin tüm toprakları doğrudan Borneo Adası'nın üzerinde bulunuyor.