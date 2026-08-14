Science Advances dergisinde yayımlanan genom araştırması, 17 yaşında hayatını kaybeden "Altın Adam"ın doğuştan ayrıcalıklı bir İskit soylusu olduğunu doğruladı. 85 birey üzerinde yürütülen çalışma, İskit yönetici sınıfının aile hanedanlıklarına dayandığını ve elit kesimin neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğunu gösterdi.

ALTIN ADAM MEZARINDA NELER BULUNMUŞTU?

1969 yılında Kazakistan'ın Issık kasabası yakınlarında bulunan mezar, MÖ 400 ila 300 yıllarına tarihleniyor. Yağmalanmaktan kurtulan yan odada 17 yaşındaki gence ait kemiklerin yanı sıra silahlar, törensel eşyalar ve 70 santimetrelik özel başlık dahil 4 binden fazla altın süsleme yer alıyor. Üzerindeki zenginlik nedeniyle "Altın Adam" olarak adlandırılan buluntu, Kazakistan'ın ulusal sembolü sayılıyor.

DNA ANALİZİ İSKİTLER HAKKINDA HANGİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI?

Genetik incelemeler, 17 yaşında ölen gencin kişisel başarılar kazanacak kadar uzun yaşamadığını, bu nedenle yüksek statüyü soy bağıyla edindiğini gösteriyor. Araştırma kapsamında incelenen üst düzey mezarlardaki kişilerin birbirleriyle akraba olma ihtimalinin sade mezarlara kıyasla 11 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bu durum, gücün ve kaynakların belirli ailelerin elinde toplandığına işaret ediyor.

İSKİT KADINLARININ YÖNETİMDEKİ ROLÜ NE DÜZEYDEYDİ?

Analiz edilen 38 elit mezarının yaklaşık yarısının kadınlara ait olması, toplumun yalnızca erkek savaşçılar tarafından yönetilmediğini gösterdi. Ortaya çıkan genetik veriler, antik Yunan tarihçisi Herodot'un İskit kadınlarının yönetimde ve savaşlarda aktif roller üstlendiğine dair tarihi kayıtlarını doğruladı.