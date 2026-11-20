Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan R9-4 kodlu trafik işareti, otostop yapılmasının yasak olduğunu belirtiyor. Üzerinde çarpı işareti bulunan başparmak sembolü, sürücülerin dikkatini bu yasağa çekmek için kullanılıyor.

Tekdüze Trafik Kontrol Cihazları Kılavuzu'nda (MUTCD) yer alan düzenlemeye göre işaret, yayaların yoldan geçen araçları durdurmak amacıyla el sallamasını ve otostop çekmesini engelliyor. Özellikle araçların durmasının tehlike oluşturabileceği yol kesimlerinde bu işaretle karşılaşılabiliyor.

AYNI YASAĞIN YAZILI VERSİYONU DA VAR

R9-4 işaretinin yanı sıra R9-4a koduyla bilinen başka bir versiyonu da bulunuyor. Bu tabelada yasak, sembol yerine doğrudan yazıyla ifade ediliyor. Böylece sürücüler ve yayalar otostop yapılmasının yasak olduğu konusunda açıkça bilgilendiriliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Söz konusu işaretin temel amacı, yol kenarında aniden duran araçların neden olabileceği kazaların önüne geçmek. Otostop amacıyla araçların durması, hem trafikteki diğer sürücüler hem de yayalar açısından risk oluşturabiliyor.

Bu nedenle R9-4 işareti, yalnızca otostop yasağını bildirmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik akışının ve yol güvenliğinin korunmasına yönelik bir uyarı niteliği taşıyor.