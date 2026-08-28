Trafik levhalarındaki "H" harfi, bulunulan ülkeye ve arka plan rengine göre acil yardım hizmetlerinden toplu taşımaya kadar tamamen farklı anlamlar taşıyor.

Farklı ülkelerin karayollarında kullanılan ve üzerinde "H" harfi yer alan trafik işaretleri, renk kombinasyonlarına göre sürücülere farklı uyarılarda bulunuyor. Levhanın arka plan rengindeki değişim, işaretin tüm işlevini doğrudan değiştiriyor.

İNGİLTERE VE ABD'DE "H" LEVHASI NE ANLAMA GELİYOR?

İngiltere'de sarı zemin üzerine siyah renkle basılan "H" harfi, itfaiye ekipleri için yangın hidrantlarının konumunu gösteriyor. Levhada yer alan sayılar, acil müdahale ekiplerine su borusunun çapı ve hidranta olan mesafe hakkında teknik bilgi sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile pek çok ülkede ise mavi zemin üzerine koyulan beyaz "H" harfi, yakınlardaki bir hastaneyi veya sağlık tesisini temsil ediyor. Sürücüler bu tabelayı gördüklerinde bölgede tıbbi müdahale noktası bulunduğunu anlıyor.

ALMANYA'DAKİ YEŞİL "H" LEVHASININ FARKI NEDİR?

Almanya'da kullanılan işaretlerde "H" harfi toplu taşıma ağını belirtmek için kullanılıyor. Sarı zemin üzerindeki yeşil bir daire içinde yer alan yeşil "H" harfi, otobüs veya tramvay durağının varlığına işaret ediyor.

Farklı ülkelerde aynı harfin tamamen farklı hizmetleri simgelemesi, uluslararası seyahat eden sürücüler için işaretlerin yanlış yorumlanması riskini doğuruyor. Renk ve sembol detayları, tabelanın hangi alana hizmet ettiğini belirleyen ana unsur kabul ediliyor.