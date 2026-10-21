İspanya'nın Avila eyaletindeki El Burguillo baraj gölünde yer alan ve üzerinde asırlık bir kale bulunan 10 bin metrekarelik özel ada satışa çıkarıldı. Madrid'e araçla bir saatlik mesafede konumlanan tamamen özerk ada için 3 milyon 250 bin euro satış bedeli belirlendi.

ADAYA VE TARİHİ KALEYE ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Adaya erişim özel bir iskele üzerinden teknelerle gerçekleştirilirken, hava ulaşımı için arazide helikopter pisti düzenleme imkânı bulunuyor. Barajdaki su seviyesinin mevsimsel olarak düştüğü dönemlerde ada doğrudan anakarayla birleşiyor ve bu durum kalenin surlarına kadar kara taşıtlarıyla geçiş yapılmasına olanak tanıyor.

1923 yılında eski bir gözetleme kulesinin bulunduğu noktaya inşa edilen kale, asansör mekanizmasıyla birbirine bağlanan dört kattan oluşuyor. Toplam 1000 metrekare kapalı kullanım alanına sahip taş yapı, orijinal mimarisi korunarak çağdaş konut standartlarına uygun teknik donanımlarla hizmet veriyor.

11 YATAK ODASI BULUNAN KALE

Kalenin ana bölümünde tamamı dış cepheye bakan pencerelere ve şöminelere sahip yedi yatak odası yer alıyor. Baraj gölü manzarasına açılan jakuzilerin de bulunduğu yapının genelinde toplam 11 yatak odası, 11 banyo, geniş bir oturma-yemek salonu, mutfak, depo ve kapalı araç garajı bulunuyor.

Adanın teknik altyapısı dış kaynaklara ihtiyaç duymadan çalışabilen tam bağımsız bir sistemle destekleniyor. Mülkün tüm enerji ve kullanım gereksinimleri, entegre güneş panelleri, iki adet yedek güç jeneratörü ve özel su arıtma-filtreleme tesisatı üzerinden kesintisiz karşılanıyor.