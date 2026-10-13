İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan Gill Stewart, yaklaşık 20 yıldır tavan arasında 'kırık porselen' etiketli bir kutuda sakladığı Çin porselen koleksiyonunu açık artırmada sattı. Müzayedede parçalar, masraflar dahil toplam 196.992 Sterlin (yaklaşık 12 milyon 869 liraya) alıcı buldu.

Stewart, 2002 yılında tavan arasına kaldırdığı kutuyu her Noel süslerini ararken fark ettiğini ve bu yıl Louth kentinde bulunan John Taylors Auction Rooms müzayede evine götürmeye karar verdiğini belirtti.

KOLEKSİYONUN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

Porselen koleksiyonu, Stewart’a 20. yüzyılın başlarında Çin’de görev yaptığı sırada bu parçaları toplayan dedesi Tuğgeneral Robert Kellie’den miras kaldı. Kellie’nin koleksiyondaki parçaların dönem işaretleri, tasarımları ve mevcut hasarları hakkında detaylı notlar tuttuğu öğrenildi. Notlarda, en değerli parçalardan bazılarının Stewart’ın büyükannesi tarafından kırıldığı bilgisi de yer aldı.

FARKLI FARKLI AYRILARAK SATILDI

Müzayede evi, koleksiyonu farklı lotlara ayırarak satışa sundu. Satışta öne çıkan detaylar şu şekilde gerçekleşti:

Kangxi dönemine (1662–1722) ait dört adet "ay kupası" dahil olmak üzere 16 parçadan oluşan ve başlangıçta 50 ila 100 Sterlin (yaklaşık 3.266 TL – 6.533 TL) arasında değer biçilen lot, 59.000 Sterline (yaklaşık 3.854.470 TL) satıldı.

Kırıldıktan sonra yapıştırılmış olan ve hasarsız halinin 20.000 Sterlin (yaklaşık 1.306.600 TL) edebileceği belirtilen bir başka parça ise 100 Sterlinlik (yaklaşık 6.533 TL) tahmini değerine karşılık 5.000 Sterline (yaklaşık 326.650 TL) alıcı buldu.

Müzayedeci James Laverack, porselenlerin nadir ve koleksiyon değeri yüksek parçalar olduğunu ifade ederken, en yüksek teklifleri veren iki lotun İngiltere merkezli bir bayi tarafından satın alındığı bildirildi.