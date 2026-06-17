Avrupa ülkelerinde dikey ve yatay yüzlerce farklı trafik işareti bulunuyor. Sürücülerin yurt dışı seyahatlerinde cezai işlemlerle karşılaşmaması için girdikleri ülkenin güncel kurallarını ve tabelalarını bilmesi zorunluluk arz ediyor. Hız sınırları ve yaya geçitleri gibi temel işaretler benzerlik gösterse de bazı ülkeler kendi iç trafik akışlarını düzenlemek adına yeni semboller üretiyor.

ÇEKYA'DAN ARAÇ PAYLAŞIMINI TEŞVİK EDEN TABELA

Bu kapsamda Çekya tarafından mevzuata eklenen ve "IP13f" koduyla bilinen yeni "P+D" (Park and Drive / Park Et ve Sür) tabelası yollarda yerini almaya başladı. Koyu mavi renkli dikdörtgen bir zemin üzerine beyaz harflerle basılan bu tabela, araç paylaşım hizmetini kullanacak sürücüler için özel park alanlarını simgeliyor.

Sistem, sürücülerin araçlarını şehrin dışındaki bu güvenli noktalara bırakarak yola bir meslektaşının veya başka bir sürücünün aracıyla devam etmesini öngörüyor. Çekya hükümeti, bu yeni park modeliyle özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde şehir içi trafik sıkışıklığını azaltmayı ve sürücülerin ulaşım maliyetlerini düşürmeyi hedefleyerek sürücüleri bu yönteme yönlendiriyor.

BENZER TABELALAR ARASINDAKİ FARK KARIŞIKLIĞA YOL AÇIYOR

Yeni yürürlüğe giren P+D tabelası, daha önce Avrupa yollarında yaygın olarak kullanılan IP13d (P+R) ve IP13e (K+R) işaretlerinin yanına katılıyor. Görsel olarak birbirine çok benzeyen ancak harf kombinasyonlarıyla ayrışan bu tabelalar, kuralları tam bilmeyen yabancı sürücüler arasında kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Sıklıkla görülen "P+R" (Park and Ride / Park Et ve Devam Et) tabelası, sürücülerin araçlarını park edip yolculuğa metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla devam edebileceği alanları gösteriyor. Genellikle dönemsel aboneliği olan sürücüler, araçlarını bu alanlara tamamen ücretsiz olarak bırakabiliyor.

Bir diğer sembol olan "K+R" (Kiss and Ride / Öp ve Bin) ise sürücülerin havalimanı, tren garı veya istasyon önlerinde sadece birkaç dakika duraklayarak yolcu indirmesine veya yolcularla vedalaşmasına izin verilen geçici bekleme alanlarını ifade ediyor. Bu sistem, araçların uzun süre park etmesini engelleyerek trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor.