Kolombiya karayollarında kullanılan kahverengi zemin üzerindeki beyaz figürlü trafik tabelası, bölgedeki arkeolojik alanları ve kültürel miras noktalarını işaret ediyor. Kolomb öncesi döneme ait insan biçimli bir figürü temsil eden sembol, sürücüleri tarihi bölgelere yönlendiriyor.

TABELADAKİ FİGÜR NE ANLAMA GELİYOR?

Sembol, ilk bakışta kurbağaya, kertenkeleye veya şapkalı bir insana benzetiliyor. Ancak figür, ülkenin arkeolojik mirasında yer alan tarihi biçimlerden esinlenilerek tasarlandı. İşaret, Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı tarafından güncellenen Karayolu İşaretleme Kılavuzu kapsamında kullanılıyor. Levha, bulunduğu güzergahın kültürel önemini sürücülere bildiriyor.

Uluslararası trafik standartlarında kahverengi zeminli yol tabelaları, tarihi, turistik ve kültürel değere sahip noktaları göstermek için tercih ediliyor. Bu renk koduna sahip levhalar, sürücüleri ve ziyaretçileri müzelere, antik yerleşimlere ve koruma altındaki yapılara yönlendirme işlevi görüyor.

ÜLKENİN KÜLTÜREL MİRASINI YANSITIYOR

Kolombiya'daki tabelayı diğer ülkelerdeki turistik işaretlerden ayıran temel unsur grafik tasarımıdır. Bakanlık, standart simgeler yerine yerel tarihe ait figürleri kullanarak bölgenin kültürel kimliğini yol işaretlerine yansıtıyor.