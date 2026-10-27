Karayollarında sürücülerin karşısına çıkan sıra dışı trafik işaretlerinin ardındaki yasal anlamlar kamuoyuyla paylaşıldı. ABD’de sıkça kafa karışıklığına yol açan soru işaretli mavi tabelanın eski bir turizm bilgi noktası göstergesi olduğu, Almanya’da yürürlüğe giren ve içinde üç kişi olan araç görselinin ise çok yolculu özel ulaşım paylaşımına (carpooling/carsharing) yönelik hakları tanımladığı bildirildi.

MAVİ TABELADA NEDEN SORU İŞARETİ VAR?

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı Federal Karayolu İdaresi (FHWA) tarafından "D9-10" koduyla standartlaştırılan mavi renkli ve soru işaretli tabela, aslında eski tip bir ziyaretçi bilgi merkezini temsil ediyor. Günümüzdeki modern versiyonlarında daha anlaşılır olması amacıyla doğrudan "BİLGİ" (INFO) kelimesine yer verilen bu işaretler, bütçe ve zaman kısıtları nedeniyle taşradaki birçok otoyolda varlığını sürdürüyor. Sürücüler bu tabelayı gördüklerinde, yakınlarda turistik rehberlik, harita ve dinlenme hizmeti sunan bir turizm bilgi merkezinin bulunduğunu anlıyor. Benzer amaçla bazı bölgelerde "TURİST BİLGİ MERKEZİ" veya "DİNLENME ALANI" yazılı alternatif büyük levhalar da kullanılıyor.

ARAÇTA ÜÇ KİŞİYİ GÖSTEREN TABELA NE ANLAMA GELİYOR?

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde 2020 yılındaki yasal düzenlemeyle yollara inen ancak halen az sayıda sürücü tarafından bilinen beyaz zemin üzerine üç yolculu siyah araç tabelası, çevre dostu ortak araç kullanımını (carpooling) teşvik etmek için tasarlandı. Bu işaret, içinde en az üç kişi (sürücü dahil) bulunan binek araçlara özel geçiş ve park öncelikleri tanındığını gösteriyor.

SÜRÜCÜLERE NE TÜR AYRICALIKLAR SAĞLIYOR?

Bu tabelanın yer aldığı bölgelerde, araçlarında en az iki yolcu daha taşıyan sürücüler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde normalde yalnızca toplu taşıma araçlarına ayrılmış olan otobüs şeritlerini kullanma hakkına sahip oluyor. Hükümetlerin karbon salınımını azaltmak ve trafiği hafifletmek amacıyla yürürlüğe koyduğu bu uygulama, tek başına seyahat eden sürücülerin otobüs şeridi ihlal cezası almasını engellerken, kurallara uyan çok yolculu araçlara ise trafikte büyük zaman avantajı ve bazı bölgelerde ücretsiz park ayrıcalığı sunuyor.