Baltık Denizi'nde yer alan Gotland Adası'nın ağaçsız ve sıradan görünen kireçtaşı kayalıklarının altında, geniş bir yeraltı ekosistemi bulunuyor. Lummelunda Mağaraları olarak adlandırılan bu yapı, 4,5 kilometrelik galeri uzunluğu, yeraltı nehirleri ve duvarlarını kaplayan tarih öncesi fosillerle bölgenin en önemli jeolojik alanlarından birini oluşturuyor.

KAYIP KÖPEKLERİNİ ARARKEN TESADÜFEN KEŞFETTİLER

Mağara sisteminin varlığı 1948 yılında gerçekleşen tesadüfi bir olay sonucunda ortaya çıktı. Bölgede kaybolan köpeklerini arayan üç genç, kireçtaşı kayalıklarının arasındaki dar bir açıklıktan içeri girerek yerin altındaki devasa galeriyi keşfetti. Yapılan sonraki incelemelerle galerinin 4,5 kilometre boyunca uzandığı tespit edildi.

YERİN ALTINDAKİ KRİSTAL YAPILAR NASIL OLUŞTU?

Lummelunda Mağaraları'nın iç mekanı, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıyor. Tavandan sızan mineral yüklü suların zamanla birikmesiyle ince cam iğneleri andıran sarkıt perdeleri meydana geldi. Mağara tabanından akan yeraltı nehirleri ise kireçtaşı tabakalarını aşındırarak geniş salonlar ve geçitler oluşturdu.

İÇERİDEKİ SICAKLIK YIL BOYU NEDEN DEĞİŞMİYOR?

Bölgedeki sert kış koşullarına ve mevsimsel hava değişimlerine karşın mağara içindeki iklim dengesi bozulmuyor. Kalın kireçtaşı katmanlarının sağladığı doğal yalıtım sayesinde yeraltı galerisinin sıcaklığı yılın 365 günü boyunca 8 derecede sabit kalıyor.

DUVARLAR TARİH ÖNCESİ FOSİLLERLE KAPLI

Mağaranın jeolojik yapısını inceleyen uzmanlar, kireçtaşı duvarların milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarının fosilleriyle kaplı olduğunu belirledi. Gotland Adası'nın deniz tabanından yükseldiği dönemlere ait bu kalıntılar, yeraltı galerisinin duvarlarında net biçimde gözlemlenebiliyor.