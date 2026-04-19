Trabzon’un Hayrat ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında seyir halindeki bir otomobilin üzerine çığ düştü. Büyük tehlikenin atlatıldığı olayda, araç içerisinde mahsur kalan 4 kişi kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Geçitli mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından yamaçtan kopan kar kütleleri, o sırada yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi. Çığ altında kalan araçtaki 4 yolcu, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kapanan yolun trafiğe açılması ve kar kütlelerinin temizlenmesi için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.