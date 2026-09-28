Üzerine tır devrilen 2 kadın hayatını kaybetti

Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 68 KD 606 plakalı tır, kavşaktaki trafik ışıklarına çarptı.
Tır, ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi.
İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadın hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı tır sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.