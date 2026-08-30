Konya'nın Akşehir ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren olayda emsal niteliğinde adli bir karara imza atıldı. Okul alışverişi için kaldırımda yürüyen Mehmet Candan (40), eşi Fatime Candan (38) ve minik kızları Almina Günay Candan'ın üzerine 3 katlı bir binanın en üst katından dev beton parçaları düştü.

EVLADINA SİPER OLDU, MİNİK ALMİNA MUCİZE ESERİ KURTULDU

Sabah'ın aktardığına göre, Olay anında kızını korumak için üzerine kapanarak siper olan baba Mehmet Candan ve oküçük Almina ağır şekilde yaralandı. Beyin ameliyatı geçiren ve doktorların "yaşaması mucize" olarak nitelendirdiği küçük Almina hayatta kalmayı başardı ancak sol bacağında kalıcı hareket kısıtlılığı oluştu. Yapılan sağlık incelemelerinde küçük kızın yüzde 32.3, babanın ise yüzde 17.2 oranında kalıcı malul kaldığı tespit edildi.

AKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 14 MİLYON TL'LİK REKOR TAZMİNAT

Yaşanan felaketin ardından Candan ailesinin avukatları aracılığıyla açtığı davada Konya 2. İdare Mahkesi karara vardı. Mahkeme heyeti, yaşanan olayda kalıcı sakatlıklar ve telafisi imkansız manevi yıkımlar oluştuğunu belirterek Akşehir Belediyesi'ni 8 milyon 250 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Başvuru tarihi olan Eylül 2023'ten itibaren işleyecek yasal faizlerle birlikte belediyenin aileye ödeyeceği rakam 14 milyon lirayı buldu.

BİNA SAHİPLERİ UYARILARA RAĞMEN TADİLAT YAPMAMIŞ: 4.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Olayın adli boyutunda ise ihmaller zinciri ortaya çıktı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin 18 Ağustos 2017 tarihinde binada denetim yaptığı, dış cephe sıvalarının tehlike yarattığını tespit ederek kat maliklerine resmi bildirimde bulunduğu belirlendi.

Uyarılara rağmen yıllarca hiçbir tadilat yapmayan 12 kat maliki hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.