Kılıçdaroğlu, “Bir uzlaşma zemini arıyoruz. Parti hepimizin partisi, tabii ki de görüşürüz. Biz bu çeşit konuları yasaya emanet ederek ilerleyeceğiz. Bunlar dedikodudan ibaret, bir çatışma iklimi istemiyoruz” dedi.

Dedikten birkaç saat sonra da CHP Genel merkezinin bahçesinde bir görüntü bütün basına servis edildi. İki araç ‘müteahhit Azizden satılık haram araç’, ‘havlucu belediye başkanından satılık haram araç’. Birisinin plakasına Ö. Yalım, diğerine A.İ. Aktaş yani Aziz İhsan Aktaş kağıdı iliştirilmiş. Bu Özgür Özel döneminde satın alındığı iddia edilen iki araç Kılıçdaroğlu’nun bu uzlaşma açıklamalarından birkaç saat sonra genel başkanlık girişine konuldu ve tam da bu görüntülerle satışa çıkartıldı.

AKTAŞ İDDİALARI ORTAYA ATTI

Mutlak Butlan kararının altıncı gününde arabalar sergilendi CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla. Özgür Özel döneminde kullanıldığı öne sürülen iki araç satışa çıkarıldı, ‘haram parayla alınmıştır’ notu yazıldı araçlara. Birinin tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından iç dizaynının yapıldığı, diğerinin ise İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş tarafından verildiği iddia edildi. Etkin pişmanlık ifadesi sonrası serbest bırakılan Aktaş araç tahsisi yapıldığı iddiasını ortaya attı. Özkan Yalım’ın ifadeleriyle tartışma büyüdü. Özel’in makam aracının VIP araç dönüşümü için destek sağladıklarını iddia etti.

‘PARASINI BİZ ÖDEMİŞİZ’

Özgür Özel konuyla ilgili Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, “Uşak Belediyesi’nin bize araç aldığı iddiaları, hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda aracın faturasını biz ödemişiz, aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

‘PARA CHP KASASINA GİRMEYECEK’

Şimdi o araçlar, CHP Genel Merkezi önünde park halinde. Kılıçdaroğlu cephesi araçlardan elde edilecek paranın, CHP kasasına girmeyeceğini, Uşak’tan gelenin Uşak’a; diğer aracın gelirinin ise, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağını söyledi.