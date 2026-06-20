Dosyada yer alan bilgilere göre Soner K, yeğeninin eşi Abbas D'yi telefonla arayarak hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Bunun üzerine Abbas D, Ankara Adliyesi'ne giderek eşinin dayısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

UZLAŞTIRMA BÜROYA SEVK EDİLDİ

Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, isnat edilen suçların uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE İLE AKILLI ROBOT SÜPÜRGE ŞARTI

Taraflar arasında anlaşma sağlanması amacıyla görevlendirilen uzlaştırmacı, görüşmelere başladı. Süreçte Abbas D, tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesi ile akıllı robot süpürgesinin kendisine verilmesi halinde eşinin dayısından şikayetçi olmayacağını belirtti.

SÜPÜRGELERİ ALIP TESLİM ETTİ

Bu talebi kabul eden Soner K, istenen marka ve modellerdeki süpürgeleri satın alarak teslim etti. Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesinin ardından savcılık, Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.