MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğu belirtilerek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi. Güler mesajında şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederi allesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."