Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak’taki bir iş yerinde meydana gelen olayda, H.S. isimli kadın telefonundaki Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.
UZMAN ÇAVUŞ OLAN ESKİ EŞ ATEŞ AÇTI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen T.B. isimli polis memuru ile iş yerinde bulunan H.S., kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş G.Y. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Saldırının ardından G.Y.’nin aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olayda yaralanan polis memuru T.B. ile H.S. ve saldırgan G.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.