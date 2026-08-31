Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinden Mersin’in Taşucu ilçesine dönüş yapan feribotun alabora olması, çok sayıda kişinin bulunduğu gemide faciaya yol açtı. Kazada, İstanbul’da görev yapan Uzman Jandarma Çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Fahri Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs’a gitmişti. Dönüş yolunda feribotun alabora olması üzerine aile denize düştü.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU KURTARDI

İddiaya göre Fahri Ateş, kaza sırasında eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş’in, eşi ve çocuğuna can yeleği bulabilmek amacıyla geminin alt bölümüne indiği öne sürüldü.

Ateş’in daha sonra yeniden yukarı çıkamadığı ve olayda yaşamını yitirdiği belirtildi.

EŞİ VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HASTANEDE

Kazadan sağ kurtarılan Fahri Ateş’in eşi ve 4 yaşındaki çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Fahri Ateş’in İstanbul’da görev yaptığı ve Kıbrıs’a ailesiyle birlikte tatil için gittiği aktarıldı.

Ateş’in ölümü, görev yaptığı çevrede ve memleketinde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.