Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde trajik bir ölüm olayı meydana geldi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak üzere ilçedeki bir halı sahaya gitti. 26 yaşındaki Baykir, maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Halı sahadakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan uzman çavuş, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ferhat Baykir, hastanedeki doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİ ŞIRNAK'A GÖNDERİLECEK

Bekar olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in ani ölümü görev arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesinin, düzenlenecek işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine gönderileceği bildirildi.