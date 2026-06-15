Olay, dün sabah saatlerinde Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyerek evi terk eden eşi Adilşah Gezer’in Şemdinli’de yaşayan ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gezer, belindeki tabancayla eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir’e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 4 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından aynı silahla kendisini de vuran Musa Gezer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gezer’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Van Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler gece saatlerinde ailelerine teslim edilerek Şemdinli’ye getirildi. Beşevler Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Adilşah Gezer, Habibe Demir, Gökhan Demir ve Keve Demir’in cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.