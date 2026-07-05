Akdeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 11.10'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi. Merkez üssü Akdeniz olan depremin, çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.

AFAD'ın paylaştığı sismik verilere göre sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta yaşandı. Deniz yüzeyinin altında gerçekleşen depremin derinliği ise yerin 21,72 kilometre altı olarak ölçüldü. Söz konusu sarsıntının ardından uzman isimlerden bölgedeki hareketliliğe dair değerlendirmeler geldi.

"AKDENİZ'DE GERİLİM HENÜZ SÖNMEDİ"

Meydana gelen sarsıntının ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, önemli uyarılarda bulundu. Akdeniz'deki sismik hareketliliğin devam ettiğine dikkat çeken Bektaş, "Akdeniz'de gerilim henüz sönmedi" ifadesini kullanarak bölgedeki mevcut duruma karşı tedbirli olunması mesajını verdi.

Sürecin uzmanlar ve yetkililer tarafından yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bektaş, Datça ve Muğla açıklarında birkaç gün önce başlayan depremselliğin artçı sarsıntılarla birlikte sürdüğünü ifade etti.

İKİ FAY ZONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Akdeniz'deki bu hareketliliğin diğer kırık hatlarını da etkileyebileceğine işaret eden Prof. Dr. Osman Bektaş, risk barındıran diğer bölgeleri de işaret etti. Bektaş, uyarısının devamında sismik risk açısından Güneybatı Ege ile Simav ve Gediz fay zonlarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.